Een stukje Finland midden in de stad met mogelijkheden in overvloed

Zelden zul je zo'n groot huis vinden middenin de stad, voor zo'n relatief bescheiden prijs. De Finse school aan de Bennekelstraat in Eindhoven is ook nog eens een uniek pand. Want er stonden ooit 115 van deze gebouwen in Nederland, nu zijn daar nog zo'n tien van over. Het is dan ook inmiddels een gemeentelijk monument, vertelt makelaar Eric van Woerkum. "Dat levert wat beperkingen op, maar er zijn tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden."

Vlak na de Tweede Wereldoorlog sloten Nederland en Finland een handelsovereenkomst. Onderdeel van die deal was dat de Finnen hout leverden voor de bouw van schoolgebouwen. Die werden in Nederland ontworpen, maar wel volgens de Scandinavische manier van houten huizen bouwen. De Finnen kapten vervolgens de bomen en zaagden alles op maat. Daarna stuurden ze de volledige houten schoolgebouwen per schip als bouwpakket naar Nederland. Zo werden er tussen 1948 en 1955 maar liefst 115 'Finse' scholen gebouwd. De meesten zijn inmiddels afgebrand of gesloopt. Het pand aan de Bennekelstraat is de laatste in zijn soort in Brabant. Een koopje

Voor net geen half miljoen euro krijg je dus een gemeentelijk monument met een woonoppervlakte van maar liefst 275 vierkante meter. Zoek je een bungalow of woonhuis met zoveel ruimte in de regio Eindhoven, dan praat je over minimaal een miljoen euro, maar vaak meer. Eerlijk is eerlijk, die huizen zijn dan wel van steen en beter geïsoleerd. Dat hoeft geen probleem te zijn, volgens Eric van Woerkum van ERA Focus Makelaars. "Nee, je kan niet zomaar verduurzamen, maar Eindhoven wil wel duurzaam zijn. Zolang het aanzicht van school niet verandert, zou er in overleg toch veel mogelijk moeten zijn." De huidige eigenaren hebben in 2021 nog een gloednieuwe combiketel laten plaatsen. Monumentenstatus

Wanneer een gebouw en zeker een woonhuis een monumentenstatus krijgt, kan dat mensen afschrikken, maar dat is volgens Van Woerkum niet nodig. "Je moet gewoon goed overleggen met de gemeente in dit geval. En besef je ook dat je bij veel onderhoud aanspraak kan maken op subsidies."

De 'voordeur' van de karakteristieke witte Finse school omgeven door het nodige groen (foto: ERA Focus Makelaars).

Er is absoluut geen sprake van nu, maar mochten ooit houtwormen aan het schoolgebouw beginnen te knagen, dan wordt dat volledig vanuit de subsidiepot vergoed. Zijn de kozijnen, ramen, deuren of dakconstructie in slechte staat, dan wordt ongeveer de helft van het bonnetje betaald met subsidie. En ook het buitenschilderwerk wordt deels vergoed. Wonen en werken

Makelaar Van Woerkum heeft wel een idee voor wie dit bijzondere huis geschikt zou kunnen zijn. "De huidige bewoners wonen er niet alleen, ze werken er ook. De klaslokalen zijn ideaal als grote woonkamer, maar ook als atelier- of werkruimtes. Eigenlijk zou het ideaal zijn voor een stel dat graag ruim in de stad wil wonen en aan huis wil werken." De vroegere hal langs de lokalen is opgesplitst in drie flinke slaapkamers en een badkamer. Aan de voorkant van het schoolgebouw is de lerarenkamer omgebouwd tot kantoor- en werkruimte en daarnaast zit de keuken met deuren naar de veranda. Rondom het pand heb je een tuin en groen. "En omdat het een schoolgebouw was, heb je geweldig veel lichtinval door de mooie raampartijen, al zijn die wel allemaal enkel glas." Wat liefde nodig

Aan interesse heeft de 'Finse school' in Eindhoven geen gebrek, aldus de makelaar. Het gebouw ligt vlakbij de Genneper Parken, High Tech Campus en op fietsafstand van hartje Eindhoven. Ondanks alle mogelijkheden en de monumentenstatus, heeft het pand wel wat liefde nodig, maar vandaar ook de scherpe prijs. "Je zal rekening moeten houden met renovatie- en onderhoudskosten, maar je kunt er dan wel iets heel bijzonders en eigens van maken."

Bijzonder Brabants Koophuis Omdat de woningmarkt oververhit is, delen we in Bijzonder Brabants Koophuis elke vrijdagavond een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat kan niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Heb je tips voor ons, mail dan naar [email protected]