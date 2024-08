Camper vliegt in brand, ook schuur vat vlam

Een camper is vrijdagochtend vroeg in brand gevlogen aan het Heike in Vessem. Het vuur is overgeslagen op een nabijgelegen schuur. De brandweer is met twee bluswagens en een waterwagen bij de brand om te blussen.

Het vuur had ze binnen een uur onder controle. De camper stond buiten geparkeerd, naast de schuur. Het vuur sloeg daardoor over. De brandweer heeft de schuur voor een deel weten te behouden, net als het aangrenzende woonhuis. Niemand raakte bij de brand gewond. Is "Op de schuur ligt naar alle waarschijnlijkheid asbest, dat wordt nu onderzocht. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald wat dat voor gevolgen heeft en wat daarmee moet gebeuren", aldus een woordvoerder van de brandweer. Het adres aan het Heike ligt net aan de rand van de bebouwde kom richting Oostelbeers. De brand is bij de brandweer gemeld door iemand die zag dat de camper in brand stond. Of het om de eigenaar gaat of een voorbijganger is bij de brandweer niet bekend.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision