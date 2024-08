Laat zwembad nog even staan, het wordt warm dit weekend

Wie vanmorgen wakker werd in het oosten van Brabant, zag buiten een grijze lucht en wat motregen. Geen paniek, de herfst is nog ver weg. Dat zwembad hoef je ook nog niet op te ruimen, want het zomerse weer dient zich dit weekend gewoon weer aan.

In West-Brabant zag het er vanmorgen zonniger uit, en dat is vandaag ook het meest zonnige deel van Brabant. Het blijft daar droog. Het oosten krijgt wat meer nattigheid gedurende de dag. “Het regengebied blijft een beetje treuzelen boven het oosten van Brabant”, legt Alfred Snoek uit van Weerplaza.

"Het zonnetje komt steeds beter tevoorschijn, in de avond zelfs uitbundig."