Penningmeester bekent diefstal van 6700 euro: 'Ik schaam me zo'

Precies 6765 euro en 38 cent: zoveel jatte een 53-jarige vrouw uit de kas van haar buurtvereniging in Bergeijk. Ruim vijf jaar lang maakte de penningmeester geld over naar haar eigen rekening. Ze verzweeg het zelfs voor haar eigen man en kinderen. Ook vervalste ze bankafschriften. "Ik schaamde me zo", huilt de vrouw vrijdag in de rechtbank.

"We zaten krap bij kas. Het is altijd mijn bedoeling geweest om het terug te betalen", vertelt de vrouw in tranen. "Ik wilde het lenen." "Ik had altijd een schuldgevoel als ik het geld overmaakte." Het gebeurde allemaal tussen mei 2017 en februari 2023. De vrouw stopte pas toen ze gepakt werd. "Ik durfde het niemand te vertellen. Ik had eerder moeten stoppen."

"Mijn kinderen worden aangesproken."

Het verhaal gaat als een lopend vuurtje in het dorp. "Overal waar ik kom word ik aangesproken. Het gaat door heel Bergeijk. Ook mijn kinderen worden aangesproken. Dat gaat gewoon te ver", zegt de vrouw gefrustreerd. "Ik wil dat zij een normaal leven hebben." De voormalig penningmeester van de buurtvereniging werkt in de zorg. "Ik durf geen patiënten meer te zien." Ze baalt als een stekker van de publieke belangstelling. Ook in de rechtszaal zitten dorpsgenoten. De rechter: "U steelt uit de kas van de buurtvereniging van een kleine gemeenschap. Had u dat niet verwacht?" De vrouw ging diep door het stof en bekende alles. "Ik was zo geschrokken. Ik moest me ziek melden", vertelt voorzitter Dianne Wouters-Theuws van buurtvereniging Hoek/Lijnt. De voormalig penningmeester heeft het geld met behulp van haar moeder en man terugbetaald. "Zover wij kunnen nagaan is alles terug", weet Wouters.

"Iedereen is boos op je."