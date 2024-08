200 miljoen nodig om 1.850 hectare in natuur te veranderen

De provincie moet, samen met waterschappen, natuurbeheerders en de ZLTO, op zoek naar ruim 200 miljoen euro om 1.850 hectare grond in natuur te kunnen veranderen. Dat komt doordat de provincie teveel grond heeft verworven voor het Natuurnetwerk Nederland. Voor het overschot aan grond is geen budget uit het Natuurnetwerk beschikbaar.

Met het overschot vult de provincie bijvoorbeeld gaten op in natuurgebieden of legt het verbindingen tussen stukjes natuur. In de buurt van Lierop ziet dat er bijvoorbeeld zo uit. De gestreepte vlakken zijn Natuurnetwerk Nederland, de gifgroene vlakken zijn Natuurnetwerk Brabant.

Geen geld De provincie heeft inmiddels de geplande 20.000 hectare NNN aangewezen . Het gevolg hiervan is dat 1.850 hectare grond buiten het nationale plan valt en dat er dus ook geen geld voor beschikbaar is. De provincie wil de grond wel houden, want ze verwacht deze nodig te zullen hebben voor andere water- en natuurdoelen.

Een uitspraak van de Raad van State had in 2022 als gevolg dat de provincie het Natuurnetwerk Nederland op de kaart moest aangeven. Tot dan toe was dat nog niet gebeurt. Alleen het Brabants plan was ingetekend.

Overschot Om nieuwe natuur te maken, is grond nodig. Omdat de plannen niet opschoten, besloot de provincie in 2017 om het makkelijker te maken om grond toe te voegen aan het NNB.

Het Natuurnetwerk Nederland komt voort uit beleid uit de jaren '90. In die tijd werd de conclusie getrokken dat de natuur hard achteruit ging. Er moest dus nieuwe natuur bijkomen. Voor Brabant ging het om een opgave van 20.000 hectare nieuwe natuurgebieden, bovenop de 109.000 hectare die er al was.

Het blijft dus de bedoeling om de 1.850 hectare in te zetten voor de natuur. Alleen is daar nu dus geen geld voor en het is onduidelijk wanneer dit wel het geval is. Ambtenaren van de provincie schatten de kosten om de volledige 1.850 hectare om te vormen tot natuur op minstens 200 miljoen euro. Daarvoor zal worden gekeken naar het Rijk en naar de EU.

Gevolgen voor water en boeren

De organisaties waarmee de provincie samenwerkt aan het Natuurnetwerk (de waterschappen, de ZLTO en de natuurbeheerders) zijn niet blij met deze gang van zaken. "Dit besluit heeft een enorme impact", zeggen de waterschappen. "We hebben er begrip voor dat het nodig is, maar het heeft ook grote consequenties."

Volgens de waterschappen wordt op deze manier het risico groter dat Brabant niet aan de Kaderrichtlijn Water zal voldoen. In 2027 moet al het water in Europa aan strenge eisen voldoen. Momenteel is dat nog nergens in Nederland het geval.

De ZLTO wil dat verworven landbouwgrond teruggaat naar de boeren. "Zij zitten nu zonder geld en met de onzekerheid. Boeren kunnen zelf vergroenen, binnen alle lopende projecten en de toekomstige plannen van het kabinet."

De herindeling van het Natuurnetwerk is nog niet definitief. Provinciale Staten moet eerst nog over het plan stemmen. Naar verwachting gebeurt dit in december.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Nieuwe 'stikstofcrisis' dreigt als het water in Brabant niet schoner wordt

Steeds minder vlinders en Brabant scoort lager dan gemiddeld