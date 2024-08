Bosz kijkt uit naar Champions League en rekent nog op verdedigers

Er staat veel te gebeuren bij PSV in de komende dagen en weken. Waar het nog altijd wachten is op verdedigers, is inmiddels wel duidelijk geworden tegen wie de Eindhovenaren gaan spelen in de Champions League. Peter Bosz kijkt uit naar de nieuwe opzet van het miljoenenbal maar hoopt toch snel dat er versterkingen komen om hoge ogen in dat Europese toernooi te kunnen gooien.

PSV werd donderdagavond in Monaco gekoppeld aan acht ploegen waarvan Liverpool, PSG en Juventus de grootste namen zijn. “Maar voor mij is alles nieuw”, doelde de trainer op de nieuwe opzet van de Champions League. “Het lijkt wel een leuke opzet, maar dat moet in de praktijk nog gaan blijken. Je hebt op dit moment geen idee hoeveel punten je nodig hebt om de volgende ronde te bereiken. 7,6 punten?”, reageert hij op een opmerking uit de perszaal. “Jij zegt het. Ik heb geen idee.”

"Wij zullen ons achterin moeten versterken."

Over de tegenstanders zelf kon de trainer nu nog weinig zeggen. “Sommige ploegen zie je natuurlijk vaak spelen. We gaan alles eerst rustig analyseren. Het is nu nog moeilijk te zeggen of dit een gunstige loting is.” PSV weet dus tegen wie ze in de Champions League gaan spelen, maar is daar volgens de oefenmeester nog niet helemaal klaar voor. “Wij zullen ons achterin moeten versterken, willen wij Champions League waardig voor de dag kunnen komen.” Lees ook: Tegen deze acht ploegen speelt PSV in de Champions League En daar is technisch directeur Earnest Stewart al maanden mee bezig, maar voorlopig nog zonder succes, al wordt langzaam duidelijk welke spelers richting Eindhoven gaan komen. Toch is het opvallend dat het zo lang moet duren bij een topclub als PSV.

"Ik zie ze vanavond niet meer vertrekken."

“Het is een markt die heel langzaam op gang kwam. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Overigens heeft ons dat ook geholpen want er zijn ook niet veel spelers vertrokken. En ik verwacht ook niet dat ze vanavond nog zullen vertrekken.”" Want vanavond sluit de transfermarkt in de meeste landen. Al kunnen Nederlandse clubs nog tot en met maandag spelers kopen. Dat zal bij PSV ook zeker gebeuren maar dat het op het laatste moment gebeurt is natuurlijk niet ideaal. “Maar als je spreekt met een speler en deze uiteindelijk voor 50 procent meer dan de vraagprijs wordt verkocht, kun je daar niks aan doen”, doelde Bosz nog op de gesprekken die hij voerde met Sepp van den Berg. Die komt dus niet maar ongetwijfeld zullen er dit weekend nog de nodige versterkingen verwacht worden. Rick Karsdorp wordt dit weekend medisch gekeurd en moet de nieuwe rechtsback worden. Daarna zal PSV vooral nog op zoek gaan naar een centrale verdediger en een linksback.