Drugsnetwerk ‘Goeie Gasten’ opgerold: contacten krijgen sms’je van politie

De politie heeft een drugsdealernetwerk dat zichzelf ‘Goeie Gasten' noemt opgerold in de regio Breda. Er zijn begin juli vier mensen opgepakt. De afgelopen weken werden ook drie huizen doorzocht. Dat meldt de politie vrijdag.

De opgepakte verdachten zijn een 31-jarige vrouw en drie mannen van 32, 36 en 52 jaar oud. De politie zegt niet waar ze vandaan komen. Ze zitten na een ‘grote actie’ sinds 9 juli vast.

De politie heeft de telefooncontacten van de dealers een sms’je gestuurd ‘om ze te wijzen op hulp bij het stoppen met het gebruik van drugs.’

Doorzoekingen

Ook werden drie huizen doorzocht aan de Jan Lighthartstraat in Breda, de Oude Bredaseweg in Etten-Leur en aan de Cyclaamstraat in Made. Daarbij werd een ‘forse hoeveelheid drugs en medicijnen gevonden’, meldt de politie.