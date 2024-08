Miranda zit in bijstand en krijgt 150 euro extra: ‘Kan nu gezonder leven’

Zeshonderd huishoudens in Tilburg krijgen de komende twee jaar 150 euro per maand extra, bovenop hun bijstandsuitkering. Een van de gelukkigen is Miranda: “Ik werd bijna emotioneel toen ik de brief met het goede nieuws kreeg. Hè hè, eindelijk een meevallertje.” Ze krijgt het geld zonder voorwaarden en mag ermee doen wat ze wil.

Het gaat om een proef die naast Tilburg in Amsterdam en Zaanstad start. Het geld komt van het Kansfonds. ‘Gewoon geld geven’ is het motto. Gezinnen met jonge kinderen die in de bijstand zitten, komen ervoor in aanmerking. Zoals Miranda (“liever geen achternaam”). Ze woont samen met haar zoontje Owen (3) en sinds kort zijn ook haar oudere zoon van 19 en zijn vriendin bij haar ingetrokken: ze zijn in verwachting van een kindje.

“Nu kan ik mezelf iets cadeau doen.”

Voor Miranda betekent het extra geld heel veel: “Hierdoor kan ik gezonder leven. En wat leuks voor die kleine hier doen”, wijst ze naar Owen. Het eerste dat ze gaat doen als het extra geld binnen is? “Een keer goed boodschappen doen. Voor wat extra’s in huis.” Maar het meest verheugt ze zich op een bezoek aan de kapper: “Nu kan ik mezelf een keer iets cadeau doen.” Miranda heeft de chronische hersenziekte MS en kan daardoor niet werken. “Dus ik kan mijn inkomen niet snel vergroten. Ik zit vast in een uitkering en er blijft weinig over. Als je dan ineens twee jaar iets ruimer kunt leven, is dat voor mij een heel groot cadeau.” We spreken Miranda bij Quiet, de beweging die mensen met een krappe beurs bij elkaar brengt. Twee keer per week doet ze daar ’s ochtends vrijwilligerswerk. Chantal van Rijswijk van Quiet ziet wat het extra geld voor mensen betekent: “Het haalt stress weg, geeft rust en ruimte in het hoofd. Mensen kunnen weer meedoen, een keertje naar de bioscoop bijvoorbeeld. In plaats van overleven, kunnen ze gaan leven.”

“Je gaat uit van vertrouwen.”