Marianne werd bijna gedood door haar slapende man: ‘We zijn nog samen'

Gewurgd worden door je slapende vriend, het lijkt een unieke situatie. Donderdag schreven we over de 67-jarige Tini die slapend zijn vrouw vermoordde. Marianne, die in België vlak bij de Brabantse grens woont, volgde het nieuws op de voet. Ze maakte jaren geleden bijna exact hetzelfde mee.

'Ik begrijp dat mensen die dit verhaal lezen het misschien niet geloven', schrijft Marianne in een e-mail op vrijdagmiddag. 'Daarom wil ik mijn eigen verhaal delen, zodat mensen weten dat het echt kan gebeuren. Ik heb het namelijk ook meegemaakt.'

'Alles zat onder het bloed en hij wist van niets.'

Het is inmiddels meer dan twintig jaar geleden, maar Marianne kan zich de gebeurtenissen nog goed herinneren. “Mijn vriend was in die tijd erg gestrest door zijn werk en sliep daardoor slecht,” vertelt ze aan de telefoon terwijl haar vriend meeluistert. “Hij had steeds vreemdere dromen. Soms stond hij midden in de nacht ineens rechtop op bed, terwijl hij nog sliep. Een andere keer dook hij achter het nachtkastje en liep daarbij een hoofdwond op. Alles zat onder het bloed, maar hij wist er niets meer van,” herinnert Marianne zich. Aanvankelijk konden ze er samen om lachen. “Het was bizar dat hij zich niets meer herinnerde, en we maakten er maar grapjes over,” vertelt ze. Tot het op een nacht opeens niet meer grappig was. "Ik werd wakker en hij zat bovenop me met zijn handen om mijn keel", zegt Marianne. LEES OOK: Tini (67) vermoordde slapend zijn vrouw, rechter spreekt hem vrij

In eerste instantie dacht ze dat hij haar aan het klieren was. "Ik kon hem gelukkig snel van me af duwen. Pas op dat moment schrok hij wakker: 'Wat is er?', vroeg hij. Hij wist van niets", reconstrueert ze. Sindsdien slapen de twee apart. "Al meer dan twintig jaar", vertelt Marianne. Net als bij Tini kon hij zich de volgende dag niets meer herinneren. Marianne besloot geen aangifte te doen.

'Ik ben niet goedgelovig, maar ik las het verhaal en herkende het meteen.'