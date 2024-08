Grote vangst van cocaïne en geld, twee mannen aangehouden

Bij een inval in een bedrijfspand aan het Weidehek in Breda heeft de politie afgelopen nacht tientallen kilo’s cocaïne, chemicaliën en een grote hoeveelheid geld gevonden. Bij de actie zijn twee mannen uit Breda aangehouden.

De politie kwam in actie nadat rechercheurs donderdagavond een van de twee verdachten zag wegrijden bij de loods aan het Weidehek in Breda. Omdat het vermoeden bestond dat in die loods drugs gemaakt worden, werd het voertuig waarin de man zat staande gehouden. De bestuurder van 31 jaar werd gecontroleerd. Hierbij vonden agenten twee pakken met cocaïne. De man is aangehouden en ingesloten.

De vondst was aanleiding voor de officier van justitie toestemming te geven voor een inval in de loods. Ondersteund door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI), betraden leden van het zogeheten Flexteam Breda enkele uren later de bedrijfsruimte aan het Weidehek. In dat team zitten onder anderen mensen van de gemeente en opsporingsdiensten.

In het pand stond een cocaïneversnijdingslocatie, die nog in werking was. De huurder van de loods, een 54-jarige inwoner van Breda, werd gearresteerd. Bij doorzoekingen van het pand, de auto’s en de huizen van de twee verdachten werden de tientallen kilo’s cocaïne en de grote hoeveelheid contant geld gevonden. Maar ook honderden kilo’s versnijdingsmiddel en grote hoeveelheden chemicaliën.