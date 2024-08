Crimineel Benaouf A. wil uit zwaarste gevangenisregime

De Eindhovense crimineel Benaouf A. heeft vrijdag in een kort geding geprotesteerd tegen het feit dat hij is geplaatst op de lijst van gevangenen met een extreem risico op vluchtgevaar. Eerder bleek dat A. plannen zou hebben om te ontsnappen uit het cellencomplex in Leeuwarden. Omdat hij op die lijst is gezet, is hij opnieuw vastgezet in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat is de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland.

De 40-jarige A. meent dat hij ten onrechte als extreem vluchtgevaarlijk wordt gezien. Hij zegt dat hij heeft afgerekend met zijn bestaan als crimineel. "Al die onzin van vroeger heb ik achter me gelaten. Ik ben getrouwd, heb mijn leven gebeterd", zei hij vrijdag. Het kort geding diende in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

A. zit sinds 2013 vast, nadat hij werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Kort na die moord was A. zelf het doelwit van een moordaanslag in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Hij wist te ontkomen, twee andere mannen vonden de dood.

Overplaatsing EBI

In 2017 was er een serieuze poging om A. met een helikopter te bevrijding uit de gevangenis in Roermond, waar hij toen zat. Zes mannen wilden een helikopter op Kempen Airport in Budel kapen. Ze werden opgepakt.

Daarna is hij in de EBI in Vught geplaatst. Na vijf jaar werd hij overgeplaatst naar een lichter regime in de gevangenis in Leeuwarden.

Bevrijdingsplannen

In 2023 kwam bij justitie informatie binnen over de bevrijdingsplannen. Volgens A.'s advocaat is die informatie vaag en is er bijna een jaar niets mee gedaan. De rechter was daar heel kritisch over en noemde het onbegrijpelijk.

Op 30 mei deed de vrouw van A. een briefje in de brievenbus van de gevangenis in Leeuwarden. Daarna werd A. met spoed overgeplaatst naar de streng bewapende EBI. Er werd vermoed dat er sprake was van geheim taalgebruik en mogelijk opnieuw een aanloop naar een ontsnappingspoging, maar volgens de advocaat van A was het briefje niet meer dan een gelukswens voor het recent gesloten huwelijk tussen A. en zijn vrouw.

Verkeerde loket

Volgens de Staat staan A. en zijn advocaat in kort geding bij het verkeerde loket. Ze moeten eigenlijk de klachtprocedure voeren bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Het probleem is dat die nog maanden op zich kan laten wachten, voerde A. zelf aan. "Het is gewoon waanzin", aldus A. "Ik gedraag me, doe wat me gevraagd wordt en kijk hoe ze ermee omgaan."

De uitspraak op 13 september.