Meisje (1) dat uit het raam viel is overleden: 'Noodlottig ongeluk'

Het meisje van anderhalf jaar dat woensdag in Helmond uit het raam is gevallen, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie vrijdag. Na onderzoek blijkt dat het ging om een noodlottig ongeluk.

Het meisje viel woensdag uit een raam van de derde verdieping van een appartementencomplex, op de Markt in Helmond. Ze raakte zwaargewond. Vermoedelijk was ze zelf op de vensterbank geklommen, zei de politie eerder. De hulpdiensten rukten massaal uit. Het meisje werd in een ambulance meegenomen. Op de N270 ter hoogte van de Bakelseweg werd het zwaargewonde kindje overgedragen aan een traumahelikopter. Die was nog onderweg en kon daar landen. Het meisje logeerde bij haar oma. Haar appartement zit midden in de stad, waar ook veel terrassen zijn. Tientallen mensen die op het terras zaten, hebben het ongeluk dan ook zien gebeuren. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. "Iedereen raakte in paniek", zo vertelde een van de ooggetuigen aan Omroep Brabant. "Niemand kon eten, niemand kon bestellen", zei een andere ooggetuige. "Een mevrouw zat heel lang te huilen op het terras. Een ander ging naar binnen, want die voelde zich niet goed."