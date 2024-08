Kansloze nederlaag, oliedomme rode kaart en ontevreden supporters bij RKC

RKC Waalwijk blijft ook na vier competitiewedstrijden op de hatelijke nul staan. AZ was zaterdagavond in het Mandemakers Stadion in Waalwijk met 0-3 veel te sterk. Na afloop zal er het meest worden gesproken over de oliedomme acties van Michiel Kramer, die twee elleboogstoten uitdeelde en met rood van het veld werd gestuurd.

Van een negatieve sfeer bij RKC was ondanks de drie nederlagen op rij aanvankelijk niks te merken. De eigen aanhang ging vanaf de eerste minuut achter de ploeg staan. Dat had RKC ook wel nodig, want kwalitatief had AZ op iedere positie een betere speler.

Na een kwartier deelde Ruben van Bommel, de zoon van trainer en oud-prof Mark, de eerste speldenprik uit. De inzet van de vleugelaanvaller belandde op de paal. Het werd daarna het kwartier van AZ-spits Troy Parrott, die drie goede kansen om zeep hielp. Eén keer scoorde de Ierse spits wel, maar dat deed hij in buitenspelpositie.

Doelpunten

Na een half uur spelen kwam AZ zeer verdiend op 0-1. Van Bommel klopte RKC-doelman Jeroen Houwen en dat deed hij vijf minuten later nog een keer. De Waalwijkse defensie was zo lek als een mandje en met slechts twee tegengoals kwam de thuisploeg nog goed weg. Voorin wist ze geen enkele keer gevaarlijk te worden.

In de tweede helft kwam Michiel Kramer in het veld, maar hij misdroeg zich tot twee keer toe. Zijn tweede elleboogstoot leverde rood op en het zou zomaar kunnen dat dit het einde betekent van de spits bij de Waalwijkers.

Heer en meester

De minuten dat Kramer in het veld stond, kon hij weinig uitrichten. Net als de rest van zijn ploeggenoten trouwens. AZ was heer en meester en tikte RKC Waalwijk van het kastje naar de muur. Doelman Houwen zag meerdere keren een AZ-speler voor zijn neus verschijnen, maar wonder boven wonder bleef het lang 0-2. Mexx Meerdink prikte er in de slotfase nog een goal in en die 0-3 was tevens de eindstand. "Fraser rot op" was vervolgens goed te horen vanuit het tribunevak met de fanatieke RKC-supporters.