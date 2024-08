Michiel Kramer misdraagt zich en moet al snel met rood vertrekken

De supporters van RKC Waalwijk scandeerden vrijdagavond in de wedstrijd tegen AZ al in de eerste helft zijn naam. Michiel Kramer mocht na rust invallen van trainer Henk Fraser, maar binnen zes seconden misdroeg hij zich. De spits deelde een elleboogstoot uit, maar die werd slechts met geel bestraft. Na 73 minuten kreeg hij alsnog een terechte rode kaart.

Kramer werd eerder deze week weer in genade aangenomen nadat hij spijt had betuigd na een akkefietje bij de club. Wat er precies was voorgevallen, is onduidelijk. Ondanks het ontbreken van de geschorste spits Oskar Zawada moest Kramer genoegen nemen met een reserverol. Richonell Margaret kreeg de voorkeur van trainer Henk Fraser.

Na rust kwam Kramer in de ploeg bij het machteloze RKC Waalwijk dat tegen een 0-2 nederlaag aankeek. Al na zes seconden ontsnapte hij aan rood na een elleboogstoot op het hoofd van verdediger Seiya Maikuma. Zowel scheidsrechter Rob Dieperink als de VAR zag er geen rode kaart in en daarmee kwamen Kramer en RKC Waalwijk heel goed weg. Ruim een kwartier voor tijd liet hij zich weer gaan en moest hij wel met rood van het veld af.