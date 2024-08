112-nieuws: botsing auto's in Valkenswaard • brand Moerdijk onder controle

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

10.45 Brand Moerdijk onder controle De brandweer heeft de brand in Moerdijk, die vanochtend vroeg uitbrak en die een flinke stank en veel rook veroorzaakte, onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Dit kan nog een tijd in beslag nemen, laat de Veiligheidsregio weten. Bij de brand in Moerdijk komt veel rook vrij (foto: Veiligheidsregio Midden-West-Brabant).

09.40 Lange file op A58 De rechterrijstrook van de A58 van Eindhoven richting Tilburg is vanwege wegwerkzaamheden afgesloten bij Moergestel. Dit leidde rond halfelf vanochtend tot een negen kilometer lange file, goed voor ruim veertig minuten vertraging.

09.37 Botsing auto's in Valkenswaard Twee auto's kwamen vanochtend met elkaar in botsing op de kruising van de Kempervennendreef met de N69 in Valkenswaard. In eerste instantie werd een ambulance opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen. Beide auto's zijn getakeld. Een deel van de N69 werd vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. Het ging mis op de kruising van de Kempervennendreef met de N69 in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision). De auto's raakten bij de botsing in Valkenswaard aanzienlijk beschadigd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

09.10 Man vernielt politieauto's Een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats vernielde afgelopen nacht drie politieauto's in Tilburg. Hij deed dit naar eigen zeggen omdat hij aangehouden wilde worden. De man had eerder op de avond al met een steen een ruit van een gebouw aan de Spoorlaan ingegooid. Lees hier meer

07.39 Stankoverlast bij brand Moerdijk Bij een biomassabedrijf op het bedrijventerrein in Moerdijk staat een berg hooi in brand. Bij het blussen komt veel rook vrij, wat stankoverlast veroorzaakt. Het blussen neemt naar verwachting nog enkele uren in beslag. De rook trekt richting Klundert. Blijf uit de rook, waarschuwt de Veiligheidsregio. Lees hier meer Bij de brand in Moerdijk komt veel rook vrij (foto: Veiligheidsregio Midden-West-Brabant).

04.03 Auto met pech op A16 Een automobilist strandde afgelopen nacht op de A16 bij Prinsenbeek. De auto had pech. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en riep een bergingsbedrijf op om de auto daar weg te halen.

02.27 Plofkraak bij bedrijf Rosmalen Bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Rosmalen vond gisteravond een plofkraak plaats. De daders lieten vanaf afstand een explosief aan een draad afgaan. Hierdoor sprong een aantal ramen. Er zijn kostbare spullen meegenomen. Toen de hulpdiensten aankwamen, lagen voor het gebouw meerdere dozen. Waarschijnlijk verloren de daders deze in de haast. Lees hier meer Bij de plofkraak sneuvelden meerdere ruiten (foto: Bart Meesters).

01.06 Vrachtwagen met pech op vluchtstrook Een vrachtwagen met motorpech strandde aan het begin van de nacht op de vluchtstrook bij Zevenbergschen Hoek. Een berger werd ingeschakeld om de vrachtwagen daar weg te halen. De vrachtwagen met pech strandde op de A16 bij Zevenbergschen Hoek (foto: X/Wis_Robert).

00.33 Motoragent onderuit op snelweg Een motoragent ging gisteravond onderuit op de snelweg bij Eindhoven. De motoragent was onderweg naar zijn thuisbasis in Vught toen hij op de verbinding van de A50 en de A2 door nog onbekende oorzaak uit de bocht schoot. De motor kwam in de vangrail terecht. De agent viel hard en is naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer Het ongeluk gebeurde op de verbinding van de A50 met de A2 (foto: SQ Vision).