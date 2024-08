112-nieuws: man springt water in na aanrijding • botsing op een kruispunt

14.55

Op de Structuurweg in Schijndel is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een busje en een personenauto botsten op elkaar. Het busje kwam in een droge sloot terecht. Er raakte ten minste één persoon gewond. De weg is momenteel volledig dicht. Er zijn meerdere ambulances, politieauto’s en de brandweer aanwezig en ook is er een traumahelikopter gealarmeerd. Het ongeval trok veel bekijks van omstanders.