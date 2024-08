112-nieuws: neppolitie actief in Rucphen • botsing op een kruispunt

22.12

In Nuenen is in de Willem Alexanderstraat vanavond de brandweer uitgerukt voor een woningbrand. De bewoners hadden de haard aangestoken, maar wisten niet dat de schoorsteen volledig verstopt zat met vuil en iets dat leek op een vogelnest. Hierdoor kon de rook niet naar buiten, en kwam de rook vervolgens in de woning. Op zolder ontstond een klein brandje die snel was geblust. De inzet van de hulpdiensten trok veel aandacht van buurtbewoners die massaal kwamen kijken.