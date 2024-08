112-nieuws: vrachtwagen strandt op A16 • plofkraak bij bedrijf Rosmalen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

04.03 Auto met pech op A16 Een automobilist strandde afgesloten nacht op de A16 bij Prinsenbeek. De auto had pech. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag dit en riep een bergingsbedrijf op om de auto daar weg te halen.

02.27 Plofkraak bij bedrijf Rosmalen Bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Rosmalen vond gisteravond een plofkraak plaats. De daders lieten vanaf afstand een explosief aan een draad afgaan. Hierdoor sprong een aantal ramen. Er zijn kostbare spullen meegenomen. Toen de hulpdiensten aankwamen, lagen voor het gebouw meerdere dozen. Waarschijnlijk verloren de daders deze in de haast. Lees hier meer De politie doet onderzoek bij het bedrijf in Rosmalen (foto: Bart Meesters). Bij de plofkraak sneuvelden meerdere ruiten (foto: Bart Meesters).

01.06 Vrachtwagen met pech op vluchtstrook Een vrachtwagen met motorpech strandde aan het begin van de nacht op de vluchtstrook bij Zevenbergschen Hoek. Een berger werd ingeschakeld om de vrachtwagen daar weg te halen. De vrachtwagen met pech strandde op de A16 bij Zevenbergschen Hoek (foto: X/Wis_Robert).

00.33 Motoragent onderuit op snelweg Een motoragent ging gisteravond onderuit op de snelweg bij Eindhoven. De motoragent was onderweg naar zijn thuisbasis in Vught toen hij op de verbinding van de A50 en de A2 door nog onbekende oorzaak uit de bocht schoot. De motor kwam in de vangrail terecht. De agent viel hard en is naar een ziekenhuis gebracht. Lees hier meer Het ongeluk gebeurde op de verbinding van de A50 met de A2 (foto: SQ Vision). De motor van de gecrashte agent is meegenomen (foto: SQ Vision).