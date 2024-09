Veel buitenzwembaden sluiten, maar hier mogen honden en baasje nog even

De zon schijnt nog volop en deze zondag schommelt het kwik rond de 30 graden. Ondanks de hoge temperaturen komende week, zit het seizoen er voor veel buitenzwembaden bijna op. Een laatste frisse duik en dan gaan de meeste poorten ondanks de tropische temperatuur dicht.

In september de deuren openhouden, is voor veel buitenzwembaden niet mogelijk. Ze kampen te vaak met personeelstekorten en kunnen het seizoen niet langer rekken. Zo ook bij Blankershove in Oud-Gastel en Zidewinde in Sprang-Capelle, waar ze niet genoeg gekwalificeerde medewerkers hebben om het buitenbad open te houden.

Een medewerker van Zidewinde legt uit: "In ons binnenzwembad zijn alle zwemlessen en andere activiteiten weer begonnen. Iedereen is daar hard nodig." Bezoekers vinden dit wel jammer. "Maar ze begrijpen dat het niet anders kan."

't Kuipke

Mensen in Heesch kunnen nog wel twee weken buitenzwemmen bij 't Kuipke. Dan zit het seizoen er daar ook op. "De einddatum bepalen we altijd op basis van het weer. We denken dat mensen tot 13 september nog komen, maar daarna gaat het bad dicht." Die laatste vrijdag wordt het seizoen ten einde gedoopt door honden en hun baasjes. Zij mogen als afsluiter een duik nemen.

Hondenplons

Bij De Wedert in Valkenswaard was het zaterdag al de beurt aan de kwispelende viervoeters. Maar op zondag moet het bad weer fris zijn voor de gebruikelijke bezoekers. "We filteren het water en maken vanavond na sluitingstijd alles schoon", vertelt een medewerker van De Wedert.

"Dat is wel wat werk, maar dan kunnen we op zondag gewoon weer open." Wanneer De Wedert sluit, ligt aan het weer. Zoals het er nu uitziet, verwachten ze nog wel wat bezoekers. "We hebben niks te klagen. Zolang de temperatuur meezit, komen mensen van heinde en verre."

Gezellige beestenboel

In Drunen is het zondag een 'gezellige beestenboel', zegt Marianne van den Elsen van openluchtzwembad Het Run. Ook hier is vanaf maandag het zwembad dicht. "Ik verwacht zo'n kleine 700 honden met hun baasjes. Ze glijden samen van de glijbaan en vliegen elkaar niet in de haren."

Met drie zwembaden kan het zwembad in Drunen de grote belangstelling wel aan, er is voldoende ruimte. "Alle chemicaliën zijn uit het water, maar aan het einde van de dag zitten de filters wel overvol met haren en andere troep", weet Marianne uit ervaring.