Fiets Mathieu van der Poel gestolen: 'Waarde niet in geld uit te drukken'

Mathieu van der Poel fietste er eerder dit jaar nog op, maar nu is zijn Canyon Aeroad gestolen. Het exemplaar is samen met vijf andere fietsen meegenomen in Valkenburg.

Dieven hebben de sloten van de fietsen vrijdagnacht opengebroken en de fietsen meegenomen. De fietsen waren te bekijken in het Shimano Experience Center. De Canyon Aeroad van Mathieu van der Poel kost ruim 10.000 euro. Volgens Wielerflits gaat het om de fiets waar Van der Poel dit jaar nog de klassieker Luik-Bastenaken-Luik mee reed. Naast de fiets van Mathieu van der Poel zijn ook fietsen van onder anderen Fabio Jakobsen en Peter Sagan ontvreemd. Volgens de Valkenburgse organisatie is de werkelijke waarde van de gestolen fietsen niet in geld uit te drukken. Elke fiets was de afgelopen jaren volgens hen belangrijk. Zo werden ze onder andere gebruikt bij de Tour de France en de Olympische Spelen.