Bij box lacrosse mag je duwen en slaan: 'Maar je voelt er niet veel van'

De Nederlandse vrouwenploeg gaat voor het eerst naar het WK box lacrosse. We horen je denken: box lacrosse? De Brabantse speelsters Manouk Wolbert en Hedwig Lambregts noemen het een geweldige, maar fysiek zware sport. “Het is lekker om mensen te mogen duwen.”

“Ieder team heeft zes spelers, zij hebben ieder een eigen stick met daaraan een netje. Je mag de bal vangen, ermee lopen en proberen in het doel te gooien. Vergelijk het een beetje met hockey”, zegt Manouk Wolbert uit Vlijmen. Zij ontdekte de sport jaren geleden als middelbaar scholiere tijdens een uitwisselingsproject in Amerika. Als studente in Wageningen werd ze lid van een team.

In tegenstelling tot hockey en outdoor lacrosse mag je als vrouw bij box lacrosse meer ‘fysiek geweld’ gebruiken. “Je mag de stick uit de handen slaan. Duwen is toegestaan, alleen mag je je tegenstander niet met de rug tegen de boarding duwen. Iedereen heeft goede bescherming aan, je voelt er niet veel van. Fysiek is het best zwaar en er zit tijdsdruk achter. Binnen dertig seconden moet je bij een aanval op goal schieten. Gelukkig mag je tijdens een wedstrijd veel wisselen.”

De Nederlandse vrouwen trainen op verschillende plekken in Nederland, zoals regelmatig op de drooggelegde ijshockeybaan van de Ireen Wüst ijsbaan in Tilburg. De baan is van kunststof en lijkt op een ijshockeyveld. “Denk overigens maar niet dat het koud is in de hal. Tijdens een training in de zomer is het belachelijk warm met al die spullen die we dragen", legt Manouk uit.

Vanaf 20 september staat het WK in Amerika op het programma, dus wordt er door de dames intensief getraind. Voor de vrouwenploeg is het WK een primeur legt Hedwig, afkomstig uit Best, uit: “Pas in 2019 begonnen we en nu mogen we al naar het WK. We nemen de sport steeds serieuzer, onder andere door het aanstellen van een trainer. Van eens in de drie weken trainen zijn we naar een steeds intensiever schema gegaan.”