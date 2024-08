Willem II is ongeslagen status kwijt na late treffer Sparta Rotterdam

Willem II is tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Sparta Rotterdam kwam zaterdagavond kort na rust op een 0-1 voorsprong, maar in de slotfase knalde de Belgische middenvelder Cisse Sandra zijn ploeg op gelijke hoogte. Het stadion ontplofte, maar die blijdschap was van korte duur. De bezoekers sloegen vlak voor tijd toe en namen drie punten mee naar Rotterdam: 1-2.

Willem II is voor eigen publiek een moeilijk te kloppen tegenstander. De twaalfde man ontbrak echter zaterdagavond omdat de KingSide met daarop de fanatieke supporters dicht moest blijven. Een straf van de KNVB vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de kampioenswedstrijd tegen Telstar afgelopen seizoen.

Stil was het zeker niet in het Koning Willem II Stadion. Ondanks dat de vocale steun van de supporters achter de goal ontbrak, probeerden de toeschouwers op de andere tribunes er iets van te maken. De eerste helft liet de thuisploeg zeer behoorlijk spel zien. Het laatste kwartier resulteerde dat in diverse kansen, maar de voor Oranje geselecteerde doelman Nick Olij hield zijn ploeg op de been.

Goal Sparta

De bezoekers sloegen al vroeg in de tweede helft toe. Pelle Clement profiteerde van matig verdedigen en haalde de trekker over. Een pijnlijke tik voor Willem II en het leek nog pijnlijker te worden toen de 0-2 viel. De grensrechter vlagde voor buitenspel, waarna de VAR zich erover boog. Het duurde meerdere minuten voordat scheidsrechter Allard Lindhout zelf op het scherm ging kijken. Ook dit duurde even, maar uiteindelijk werd er buitenspel geconstateerd.

In de slotfase van de wedstrijd zorgde de invalbeurt van Jeremy Bokila voor de energie die Willem II nodig had. De Tilburgers stroopten de mouwen op en Sparta werd achteruit gedrukt. Het doelpunt van Cisse Sandra op randje zestienmetergebied zorgde ervoor dat de supporters uit hun dak gingen.

Late 1-2

Voldoende voor een punt was de treffer van Sandra niet. Camiel Neghli schoot in de 89ste minuut op prachtige wijze zijn ploeg naar een nieuwe voorsprong. In de zeven minuten extra tijd die volgden probeerde Willem II het wel, maar in de stand kwam geen verandering meer.

Te gretig

Cisse Sandra baalde na afloop van de late tegengoal. "Door de 1-1 was er een euforisch gevoel, maar dat duurde helaas niet lang. Ik denk dat we te gretig op jacht gingen naar de 2-1, terwijl we met een gelijke stand ook tevreden mochten zijn. Hier moeten we van leren als team."

De lege KingSide was een gemis voor de ploeg. "De steun van de supporters helpt ons, bijvoorbeeld aan het einde van een wedstrijd. Het is heel fijn dat ze er de volgende thuiswedstrijd weer zijn."

Derby

Door de eerste nederlaag dit seizoen zakt Willem II naar de negende plaats in de Eredivisie. De volgende wedstrijd is zondag 15 september als 'buurman' RKC Waalwijk naar het Koning Willem II Stadion komt.