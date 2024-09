Weer aanslag op huis, buurt schrikt: 'Ik hoorde vijf schoten, wat is dit?'

Het huis aan het Jonkerveld in Uden, dat zaterdagnacht werd beschoten, is hetzelfde huis waar een week geleden een explosie plaatsvond in de voortuin. Dat laat de politie zondagochtend weten. Buurtbewoners reageren geschrokken.

In twee ramen van het beschoten huis zijn kogelinslagen te zien. In dat huis was op het moment van de beschieting niemand aanwezig, laat de politie weten.

'Hier is normaal gesproken nooit trammelant'

Een ouder echtpaar, dat tegenover het beschoten huis woont, werd 's nachts wakker van de knallen. “We kwamen net terug van vakantie", vertelt een van hen. "Ik lag op bed en hoorde vijf schoten. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Dat was duidelijk geen vuurwerk. Even later zagen we politieauto’s en zagen we agenten met schijnwerpers onderzoek doen.”

Ze zijn verrast over de beschieting. "Hier is normaal gesproken nooit trammelant, dit is een heel rustige buurt."

'Daar wonen zulke leuke mensen!'

Een oudere vrouw, die langsloopt, vertelt dat in het beschoten huis een gezin woont met een aantal zoons. Ze kent hen niet persoonlijk. ‘Maar ik loop hier weleens langs en dan maken ze weleens een praatje en zwaaien ze vriendelijk. Het lijken me leuke mensen, ik zou niet weten waarom dit daar gebeurt."

Brand in voortuin

Bij de explosie, die een week geleden bij het huis plaatsvond, ontstond brand in de voortuin. Een buurman kon het vuur snel blussen, niemand raakte gewond. Aan het huis ontstond toen geen schade.

