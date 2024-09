Ruiten en deuren van flats gesneuveld na explosies met zwaar vuurwerk

De ramen en deuren van meerdere flats in Roosendaal zijn zaterdagnacht gesneuveld nadat er zwaar vuurwerk afging. De eerste explosie was bij een flatgebouw aan de Petrus Dondersstraat en even later ontplofte er vuurwerk bij een flat aan de Jacob van Ruijsdaelstraat. Hier liepen ook auto's schade op.

De explosie op de Petrus Dondersstraat was rond half twee 's nachts. Die knal zorgde ervoor dat ruiten in een portiek kapot gingen en de gevel en deuren van flatwoningen beschadigd raakten. Niet veel later, rond kwart voor drie, volgde de ontploffing op de Jacob van Ruijsdaelstraat. Door die explosie werden ook geparkeerde auto's beschadigd. De politie is een onderzoek naar de explosies gestart en wil graag in contact komen met mensen die informatie of camerabeelden hebben