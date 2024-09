Er klinken nu al oooh's en aaah's en het bloemencorso moet nog beginnen

Werelds grootste bloemencorso trekt zondagmiddag om half twee door de straten van Zundert. Jaarlijks komen hier 50.000 bezoekers op af. Wie een goede plek wil, is er vroeg bij. Die vroege vogels worden wel beloond, want op weg naar de start trekken de eerste praalwagens al aan hen voorbij.

Simon Quist uit Bergen op Zoom is er zondagochtend al helemaal klaar voor. Gewapend met zijn mobiel maakt hij foto's van de eerste wagens die naar de start rijden. "Ik kom hier ieder jaar. Ik wil dit niet missen. Ik maak van elke wagen een foto, het is altijd zo fantastisch wat hier gebouwd wordt."

Anita Lassche zit samen met haar man man Rob in campingstoelen klaar langs de route. "Omdat we met een hele groep zijn, zijn we vanmorgen vroeg vertrokken. We wilden allemaal een goede plek", vertelt Anita. Rob zit er net iets minder comfortabel bij en zit op de koelbox. "We hebben overnacht op een vakantiepark en zitten er helemaal klaar voor met een hapje en drankje."

Het belooft een tropische dag te worden en Myrna van Os draagt daarom een hoed en houdt een paraplu boven haar hoofd. Toch heeft ze geen moment getwijfeld om naar Zundert te komen. "Ik ben er elk jaar, al die bloemen zijn zo prachtig en die wagens zo indrukwekkend."