Hofland merkt dat zijn club eerste staat, 'maar het kan nóg meer leven'

Na vier wedstrijden spelen staat Helmond Sport bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat er iets begint te leven in Helmond, merken ze bij de club volgens trainer Kevin Hofland wel. Zeker na de gewonnen wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen VVV-Venlo. "Het kan nog meer gaan leven, als het ons lukt om alles nog een stapje of twee, drie te verbeteren", zegt hij zondag in radioprogramma De Zuidtribune.

De tussenstand geeft trainer Kevin Hofland, die dit seizoen begon aan zijn klus in Helmond, een goed gevoel. "Het doet veel in Helmond. Dit is voor iedereen leuk. Maar het gaat natuurlijk om de hele competitie. Er zijn 38 wedstrijden te spelen."

Als Helmond Sport het voor elkaar krijgt om bovenin de ranglijst te eindigen, dan zou dat een heel knappe prestatie zijn. Of dat realistisch is, weet Hofland nog niet. "Ik vind het moeilijk om dat in te schatten. We zijn vier wedstrijden bezig. De transfermarkt is nog open en er zijn dus nog clubs die spelers willen halen. We gaan gedurende het seizoen zien waar we thuishoren. Dat kan bij de eerste twee zijn, maar we kunnen ook in het rijtje van de top acht eindigen."

Het doel van de club is om in ieder geval de play offs te halen. In januari is het nieuwe stadion van Helmond Sport klaar en dat kan betekenen dat het spelen voor eigen publiek een extra zetje geeft aan de spelers. Hofland vindt het lastig om te zeggen hoe groot de rol van thuiswedstrijd gaat zijn. "Ik vind het ook belangrijk dat we het in uitwedstrijden ook kunnen doen. Het voordeel is dan dat je voor eigen publiek nog meer steun van de supporters krijgt."

De trainer hoopt de fans hoe dan ook aanvallend voetbal te kunnen voorschotelen. Hij is blij dat hij in Helmond een club heeft gevonden die zijn visie op het spel deelt. "Ik wil niet verdedigen en wachten op een counter. Al waren we in de eerste wedstrijden genoodzaakt om dat te doen. Tegen VVV-Venlo lieten we een beetje zien van hoe ik het wil. Met creatieve voetballers aan de bal en hoge druk. Dat wil ik samen met de staf gaan uitbreiden."

Als aan het einde van het radiogesprek het officieuze clublied van Helmond Sport wordt gespeeld, wuift Hofland de uitnodiging om mee te zingen beleefd af met bescheiden lachje. De trainer ziet liever punten dan nu al de polonaise inzetten.

