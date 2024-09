Drummer Bertus Staigerpaip, ‘Traptrom Edje’, overleden aan hartaanval

Edwin Broeders, voormalig lid van de Brabantse dialectband Bertus Staigerpaip, is zaterdag aan een hartinfarct overleden. De drummer van de band met de bijnaam ‘Traptrom Edje’ is 57 jaar geworden.

“Het is heel onverwacht, hij mankeerde niks”, zegt zijn tien jaar oudere broer Ruud tegen Omroep Brabant. “Hij kreeg ineens een hartinfarct.”

In de band speelde ook zijn broer Ruud en Pedro de Smit. In het nummer ‘Rits’, een parodie van ‘Kiss’ van Prince is Edwin de leadzanger. Dat nummer stond in 1988 vier weken in de Nederlandse Top 40. De Brabantse band uit Geertruidenberg had ook hits met ‘Ik zat effe niet op te letten’ en ‘Wij zijn de jongens van de bouw’ uit 1992.

'Hou je kop!' uit 1994, was de laatste hit van de band. De band bleef daarna nog wel optreden, maar kon het eerder succes niet meer evenaren.

Het afscheid van Edwin is volgende week maandag in Breda, zegt zijn broer Ruud. “We verwachten dat er nogal wat mensen komen. Hij was natuurlijk een bekend figuur in Breda.”

Hieronder zie je Edwin als de zanger van Rits in een aflevering van het legendarische popprogramma Toppop.