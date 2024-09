Bloemenzee voor meisje (1) dat uit raam viel, 'intens verdrietig'

Helmondenaren tonen massaal hun medeleven voor de familie van het meisje van anderhalf jaar dat woensdagavond uit een raam viel. Er ligt een zee van bloemen en knuffeltjes op de Markt in Helmond, waar het ongeval gebeurde. Twee dagen na de val overleed het zwaargewonde kindje in het ziekenhuis: "Je ziet dat het iets met mensen doet en ze het kindje willen gedenken", vertelt Tonny Zerstegen terwijl ze de herdenkingsplaats bezoekt.

Andere Helmondenaren stemmen hiermee in. Nadia Scholten is duidelijk aangedaan door het nieuws:"Ik vond het afschuwelijk toen ik het hoorde, heel heftig." Een andere voorbijganger vult aan: "Iedereen heeft het erover. Ik kom zelf niet uit Helmond, maar ook in de dorpen hier in de buurt hebben ze het er over. Echt triest."

Het treurige nieuws heeft veel losgemaakt in Helmond. Er liggen inmiddels talloze bloemboeketten, knuffeltjes en kaarsen rondom het beeld van de Winkelende Dames op de Markt om het overleden meisje te eren. "Je bent er ineens bewust hoe snel zoiets kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen", vertelt Sven de Mare. "Ik heb zelf kinderen en ik kan me niet voorstellen hoe het voelt om een kind te verliezen, en dan ook nog op zo'n jonge leeftijd. Ik hoop dat de bloemen de familie een beetje steun kunnen bieden."

Het meisje viel woensdag uit een raam van de derde verdieping van een appartementencomplex, op de Markt in Helmond. Ze raakte zwaargewond. Vermoedelijk was ze zelf op de vensterbank geklommen, zei de politie eerder.

Het ongeval gebeurde terwijl de ouders van het meisje een bezoek brachten aan Polen, hun thuisland. Het meisje logeerde bij haar oma, in het appartement midden in de stad. Er komen veel reacties binnen. Mensen zijn geëmotioneerd, maar een aantal mensen is van mening dat de oma beter op hadden moeten letten. Voorbijganger Sven is het daar niet mee eens: "Zoiets gebeurt in een oogwenk en dan is het te laat."

Ook Nadia Scholten deelt deze mening. "Negen keer let je op, en dan die ene keer net niet. Ik vind niet dat je iemand hiervoor kan beschuldigen. Ik denk dat het de oma niet in de koude kleren zal zitten", vertelt ze geëmotioneerd.

