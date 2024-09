Stewart blikt terug op een 'zware' transferperiode bij PSV

Hoewel maandag nog spelers gekocht en verkocht kunnen worden kijkt Earnest Stewart alvast terug op de afgelopen transferperiode. De technisch directeur van PSV erkent dat het een zware tijd is geweest. Intern zijn er veel strubbelingen geweest en ook de markt was volgens hem erg lastig. "Ik snap niet wat we elkaar allemaal aandoen."

"Het is intern geen leuke periode geweest", erkent Stewart. "Spelers zien kansen om in een grotere competitie te gaan spelen en financieel erop vooruit te gaan. Dat is heel begrijpelijk maar ik moet de belangen van PSV behartigen. Dat is lastig."

Het doel bij PSV was duidelijk deze transferzomer: de kampioensploeg van afgelopen seizoen bij elkaar houden. Die missie is grotendeels geslaagd, maar niet zonder slag of stoot. Intern waren er toch veel spelers die wilden vertrekken maar uiteindelijk toch in Eindhoven zijn gebleven.

PSV versterkte zich al vroeg in de transferwindow met Sergino Dest, Malik Tillman, Couhaib Driouech en Ryan Flamingo. "Dat is wel erg belangrijk geweest deze zomer. Want daarna kwam de transfermarkt wel heel langzaam op gang. En iedereen had ineens ook een flink prijskaartje."

"Of ik mij daarin vergist heb", herhaalt Stewart de vraag. "Er staat geen stickertje op zo'n speler met een prijs. Het is een lang proces met meerdere kapers op de kust. Je hoopt dat de prijzen dan omlaag gaan. Maar bij geen enkele speler is deze transferperiode de prijs omlaag gegaan. Dat is vrij nieuw."

Maar ook bij PSV was er zeker geen sprake van een outlet. "We hebben ook met de gehele directie sterk in onze schoenen gestaan. We zijn kampioen geworden, maar dat betekent niet dat we spelers dan in de uitverkoop gooien. Dat was intern zwaar. Maar op een klein momentje met Jordan Teze na, zijn we daar uitgekomen."

Maandag zal Adamo Nagalo nog officieel gepresenteerd worden en daarmee heeft de technisch directeur in de laatste dagen ook de defensie nog versterkt. PSV kan dat nog doen omdat de transfermarkt in Nederland een paar dagen langer open is dan in het buitenland. Een voordeel?

"Ik snap niet wat we elkaar allemaal aandoen. Als het aan mij ligt gaat de markt op 1 augustus al dicht. Niemand wordt hier gelukkig van. We moeten met zijn allen eens gaan kijken naar of we voor de competitiestart de transferperiode ook kunnen afsluiten. Maar voor ons was dit niet een voordeel. Na vrijdag is het ook rustig geworden."

Al met al kan Stewart tevreden terugkijken op de transferperiode. Vele sterkhouders zijn in Eindhoven gebleven en versterkingen zijn op tijd binnen. "Het was soms flink trekken en duwen, maar het is vooral heel belangrijk geweest dat we al vroeg vier aanwinsten konden presenteren. Nu is het zaak om weer kampioen te worden. Dat is natuurlijk het doel."