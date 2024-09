Broeierige dag met waarschuwing voor onweersbuien met veel regen en wind

Geniet nog even van de tropisch warme zon, want later op de dag krijgen wolken de overhand en kunnen er zelfs flinke onweersbuien ontstaan. De kans hierop is zo groot dat het KNMI voor een groot deel van ons land, waaronder Brabant, code geel heeft afgekondigd. De waarschuwing gaat in om vier uur maandagmiddag en geldt tot middernacht.

Floris Lafeber zit op dezelfde golflengte als het KNMI. Ook de weerman van Weerplaza verwacht, plaatselijk, onstuimige buien. Maar dat is een zorg voor later deze dag, want, zo vertelt Floris: "Het wordt eerst bijna tropisch vandaag, met maxima tussen de 25 en dertig graden. Maar het voelt wel een stuk onaangenamer aan dan de afgelopen dagen. De luchtvochtigheid is toegenomen en dat komt, omdat de wind naar het zuidwesten is gedraaid en die voert vochtiger lucht vanaf de Noordzee ons land binnen."

"Met die vochtige lucht en temperaturen die boven de 25 graden uit kunnen komen, maakt dat het een broeierige dag gaat worden. Er ontstaan gaandeweg stapelwolken en die vorming gaat gepaard met stevige regen- of onweersbuien, die later in de middag of avond over Brabant gaan trekken. Met kans op veel regen in korte tijd. Verder sluit ik aan het eind van de middag en in het begin van de avond forse windvlagen tijdens buien niet uit."

Volgens het KNMI kan bij buien zware regen plaatselijk schade en overlast veroorzaken zoals ondergelopen kelders, tunnels en wegen. Ook kunnen er zeer plaatselijk windstoten voorkomen die voor buitenactiviteiten en verkeer heel lastig zijn. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen vallen, plaatselijk meer dan 30 mm per uur. Ook zijn windstoten tot 70 kilometer per uur en hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk.

In de loop van de avond verdwijnen de onweersbuien. De code geel is vanaf vier uur maandagmiddag van kracht en gaat gelden tot middernacht.