Code geel: waarschuwing voor onweer, regen en hagelstenen

Voor een groot deel van ons land, waaronder Brabant, heeft het KNMI code geel afgekondigd. De waarschuwing gaat in om vier uur maandagmiddag en geldt tot middernacht.

Volgens het KNMI neemt van het zuiden uit de kans op onweersbuien toe, vooral in de oostelijke helft van het land.

Bij deze buien kan zware regen plaatselijk schade en overlast veroorzaken zoals ondergelopen kelders, tunnels en wegen. Ook kunnen er zeer plaatselijk windstoten voorkomen die voor buitenactiviteiten en verkeer heel lastig zijn. In de loop van de avond verdwijnen de onweersbuien.

Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen vallen, plaatselijk meer dan 30 mm per uur. Ook zijn windstoten tot 70 kilometer per uur en hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk.