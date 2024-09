Plafond ingestort bij cafetaria, zaak voorlopig gesloten

In cafetaria Steaktaria in Grave is zondagavond het plafond onverwacht naar beneden gekomen. Door het mooie weer zaten de meeste klanten op dat moment buiten. Eigenaar Quincy To is erg geschrokken, maar is vooral blij dat er niemand gewond is geraakt.

Het was, zoals vaker op zondag, erg druk geweest in de cafetaria. Maar op dat moment zaten alleen buiten op het terras nog wat klanten. Ineens hoorde To een harde krak. "Vijf seconden daarna kwam het plafond naar beneden", vertelt hij. De eigenaar is erg geschrokken. "Het gebeurde ineens. Niemand zag dit aankomen." Hoe groot de schade precies is, moet nog blijken. "Gelukkig is er alleen materiële schade. Het plafond, de verlichting en wat spullen die onder het plafond terecht zijn gekomen, zijn kapot."

"De constructie was te zwaar voor de balken."

Hij is blij dat er weinig mensen binnen waren toen het gebeurde. "Sommige klanten kwamen na de klap naar binnen om te helpen. Daarna zijn we allemaal snel naar buiten gegaan om de politie en brandweer te bellen." De brandweer controleerde maandagochtend of er nog verder instortingsgevaar was, maar uiteindelijk mocht To naar binnen. Hij weet nu ook wat er waarschijnlijk mis is gegaan. "Aan het plafond hing een soort luifel, boven het gedeelte waar we werken. De constructie was te zwaar voor de balken."

"Ik zal de klanten missen."

Ook hoopt hij zo snel mogelijk weer open te kunnen voor klanten. "Maar dat zal voorlopig niet kunnen. Ik denk dat we minstens twee weken dicht blijven." Dat vindt hij erg jammer. "De cafetaria is mijn enige broodwinning en ik zal de klanten ook missen."