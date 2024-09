28 jaar na de moord op Caroline Pino wordt ze herdacht in een podcast

Caroline Pino werd in de zomer van 1996 gewurgd gevonden langs een snelweg in Frankrijk. Wat er precies is gebeurd, is nooit duidelijk geworden en er is ook nooit iemand voor de moord veroordeeld. Na 28 jaar is er nu een podcast waarin een portret wordt geschetst van de toen 24-jarige Caroline.

"Ik heb er na 28 jaar mee leren leven, maar het gevoel dat je niet weet wat er gebeurd is blijft", vertelt Wil Vreeburg uit Vught terwijl de foto van haar dochter Caroline met brandende kaarsjes achter haar staat. In de podcast vertellen naasten over wie Caroline was en hoe ze zich haar herinneren. "Het is schokkend om van een vriend te horen hoe moeilijk Caroline het had toen na drie jaar haar relatie uitging. Ik weet ook dat ze het moeilijk had met de scheiding van mij en mijn ex. Dat doet me nu nog steeds verdriet", zegt Wil zichtbaar geëmotioneerd. "Als je dat iemand nu hoort vertellen, heb ik opnieuw met Caroline te doen."

In de zomer van 1996 wacht de familie Vreeburg op een Franse camping op Caroline, die liftend uit Portugal hun kant op zou komen. Samen met haar willen ze haar 25e verjaardag vieren met een gezellig weekje Disneyland Parijs. Caroline vertrok op 10 juli 1996 samen met een kennis, Mark, op liftvakantie van Nijmegen naar het Rainbow Gathering Festival in Salto in Portugal. Ze kwamen daar 10 dagen later aan. Op 24 juli begonnen Caroline en Mark aan de terugreis, omdat Caroline op 28 juli had afgesproken met haar familie op een camping in Parijs. Op 25 juli krijgen de twee een lift van een Fransman in een wit busje. Na onenigheid met Mark besluit Caroline alleen met deze Fransman verder te reizen. Op 7 augustus 1996 vindt een wegwerker het lichaam van Caroline naast een oprit van een weg richting Parijs. Ze ligt in slechts een bh en een slip met opgetrokken knieën in een slaapzak. Ze blijkt te zijn gewurgd en heeft een gebroken rib. Er kan niet meer worden vastgesteld of ze seksueel misbruikt is.