NAC haalt Terence Kongolo naar Breda, Willem II huurt verdediger

NAC heeft een nieuwe verdediger aangetrokken: de 30-jarige oud-international Terence Kongolo. De linksbenige Kongolo komt transfervrij over naar Breda en tekent een contract voor twee jaar. Ook Willem II heeft zich versterkt met een nieuwe verdediger, weliswaar op huurbasis.

Kongolo stond vorig seizoen onder contract bij Fulham FC, dat hem uitleende aan Rapid Wien.

Volgens technisch directeur Peter Maas zocht NAC nog naar ‘een buitenkans qua ervaring en power, zodat onze staf meer ruimte heeft om te variëren’.

“Terence kan achterin op meerdere posities ingezet worden", zegt Maas. "Dat geeft precies de extra mogelijkheden waar we naar op zoek waren. We geloven dat hij met zijn profiel een goede toevoeging kan zijn met het oog op handhaving in de Eredivisie."

Carrière

Kongolo begon als jeugdspeler bij Feyenoord. In 2012 debuteerde hij als 18-jarige bij het eerste in de havenstad.

De verdediger verruilde Feyenoord vijf jaar later voor AS Monaco, waarna hij nog uitkwam voor Huddersfield, Fulham FC, Le Havre en Rapid Wien. Kongolo kwam vier keer in actie voor het Nederlands elftal.

Willem II versterkt zich ook

Willem II huurt verdediger Pivas van Newcastle UnitedWillem II huurt de Servische verdediger Miodrag Pivas dit seizoen van Newcastle United. De 19-jarige Pivas werd eerder dit jaar door Newcastle overgenomen van het Servische Jedinstvo Ub.

"Voor mijn ontwikkeling moet ik vooral trainen en minuten maken op het hoogste niveau. Willem II staat bekend om jonge spelers een kans te geven. Ik hoop dat ik hier ervaring kan opdoen om die vervolgens mee te nemen naar mijn hogere doel, spelen in de Premier League", zegt Pivas op de website van de Tilburgers, die negende staan in de Eredivisie.