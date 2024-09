Nog één keer genieten voordat corsowagens gesloopt worden

Een dag na de optocht van het Corso Zundert kunnen liefhebbers hun hart nog een keer ophalen. De tentoonstelling van het corso trekt maandag, ondanks de warmte, nog veel bezoekers. "Gisteren zaten we nog voor de televisie, omdat we het te warm vonden", vertelt Yvon Bastiaansen. "Maar het is hartstikke leuk om alles toch even zelf bekijken."

De vrouw is erg onder de indruk van alle bloemen en kleuren. Net als Jos van den Broek, die vrijdag zelf nog hielp met bloemen steken. Vandaag bekijkt hij vooral de constructies van de corsowagens. "Ik ben altijd weer benieuwd hoe ze het maken", vertelt hij.

"De serre die ze gemaakt hebben? Die zou ik thuis best willen."

Hij vindt het jammer dat alles dinsdag weer gesloopt wordt. Vanaf zeven uur worden de wagens afgebroken. "De serre die ze gemaakt hebben? Die zou ik thuis best willen", lacht Van den Broek. Jessica Metz van Buurtschap Poteind was er gisteren al bij, maar maakt vandaag toch nog een rondje. "Je hebt zoveel energie gestopt in het corso. Het is mooi om het even rustig te bekijken."

"Van de winnaar dacht ik gisteren nog: is dat nu de mooiste?"

Ook vindt ze dat je de dingen anders ziet. Metz: "Van de winnaar dacht ik gisteren nog: is dat nu de mooiste? Maar nu ik hem zo zie staan, denk ik: ja, hij is wel écht heel mooi." Bekijk hier de winnende wagen 'De Beet' van Buurtschap Schijf Daarover is niet iedereen het bij de tentoonstelling eens. Zo zegt Karin Thys: "Ik vind de winnaar heel mooi, maar zelf zou ik een andere kiezen. Als ik rondkijk zijn er betere wagens met mooiere kleuren." Dat vindt bezoeker Marian van der Kroon net zo: "Qua kleur vind ik deze niet bijzonder." Ook Johan Vermeiren vindt de grote vis met het kleine bootje niet geweldig. "Het is ludiek, maar de eerste prijs? Nee, daar zijn we het niet mee eens." Een van de jongste bezoekers op het terrein weet stiekem wel welke wagen eigenlijk had moeten winnen. "Die van onze opa is het mooist."

Voor deze jongen is het duidelijk: zijn opa heeft de mooiste wagen gemaakt (foto: Raymond Merkx).

De wagens van het Corso Zundert waren maanden nog even te bewonderen (foto: Raymond Merkx).

Alle wagens stonden opgesteld op een terrein, zodat bezoekers er langs konden lopen (foto: Raymond Merkx).