Nog meer slimmeriken naar Eindhoven: campus op weg naar 18.000 medewerkers

Het wordt ook wel de slimste vierkante kilometer van Europa genoemd: de High Tech Campus in Eindhoven. De plek in de regio waar alle slimme koppen samen nadenken over de oplossingen van morgen. Het bedrijventerrein bestaat dit jaar 25 jaar en wil meeliften op het internationale ASML-effect: de High Tech Campus wil over 10 jaar groeien naar 18.000 medewerkers.

“Wij creëren de toekomst. Wij bedenken vandaag wat de komende jaren misschien wel in je lijf, in je huis, in je kantoor en in je omgeving te vinden is. Hier worden nieuwe producten ontwikkeld en gemaakt. 80 tot 90 procent heeft hier een hbo- of hogere opleiding", vertelt Hilde de Vocht van de High Tech Campus.

“De Campus was een cadeautje van Philips aan Eindhoven." Vanaf 1964 was het dé plek voor het bedenken en ontwikkelen van Philipsproducten. 25 Jaar geleden besloot het Eindhovense elektronicaconcern de poorten open te zetten voor andere bedrijven. “Dat had ook te maken met de verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam. Dat lag gevoelig in de regio Eindhoven”, aldus Hilde.