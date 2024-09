Als dieven van fatbike zich niet melden, toont politie herkenbare beelden

De politie dreigt camerabeelden openbaar te maken van twee jonge berovers op een fatbike in Hoogerheide. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant geeft de politie de jongens twee weken de tijd zich te melden anders worden herkenbare filmbeelden van ze verspreid.

De politie toont maandag in misdaadprogramma Bureau Brabant onherkenbare beelden van de jongens, omdat ze denkt dat het om minderjarige daders gaat.

Op de beelden is te zien hoe het tweetal samen op een fatbike zit en een andere jongen op een fatbike achtervolgt. In een tunneltje aan de Antwerpsestraat trekken ze de jongen van veertien van de fiets en mishandelen hem.

Ze nemen zijn fatbike mee en even later zie je op de beelden hoe de twee jongens er ieder op een fatbike vandoor gaan. De overval gebeurde op 11 juni rond drie uur in de middag.