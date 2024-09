Straten staan blank na wolkbreuk, auto's botsen op losgeraakte putdeksels

Een wolkbreuk boven Eindhoven heeft maandagavond straten en tunnels onder water gezet. Putdeksels kwamen omhoog. Het KNMI had al eerder voorspeld dat het flink tekeer kon gaan in het oosten van het land. In Brabant was code geel van kracht. Die waarschuwing werd rond kwart voor negen ingetrokken.

In Eindhoven viel 14 millimeter regen, het merendeel in ongeveer 20 minuten tijd. De overlast die het hemelwater veroorzaakte was zeer lokaal. In sommige buurten viel amper een druppel, in andere stadsdelen liep het over. De bui bleef hier niet lang hangen, aldus een woordvoerder van Weerplaza. Bij onder meer Maastricht (30 millimeter) en het Gelderse Vaassen (33 millimeter) is nog meer overlast. "In Gelderland bleven de buien langer hangen).

Toch zorgde het noodweer voor veel overlast in Eindhoven en omgeving. Een groot aantal putdeksels raakte los. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. De putdeksels waren namelijk niet overal te zien door de overstromingen. Auto's reden daardoor tegen de deksels aan en liepen daarbij blikschade en lekke banden op. Verschillende auto's kwamen vast te staan onder viaducten en in straten die blank stonden.

Twee auto's reden zich vast in het water aan de Eindhovenseweg in Geldrop. De weg werd afgesloten door de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook de riolering stroomde op diverse plekken over. Dit zorgde voor veel stankoverlast.

Ook in Valkenswaard was er veel overlast. De hele wijk tussen de Leenderweg en de Vest had last van het water. Wegen werden op initiatief van inwoners afgesloten met auto’s, borden en kliko’s. Mensen konden maar amper in en uit de wijk geraken. Na een uur was het water grotendeels weer afgevoerd, alleen bleven links en rechts de kliko's op de weg staan.

Bij de brandweer zijn via de meldkamer veel meldingen van water- en stankoverlast binnengekomen, liet een woordvoerder weten.