Bij PSV blijft de aderlating uit, maar de verdediging blijft een vraagteken

Maandagnacht sloot de Nederlandse voetbalmarkt en ging het slot op de deur bij de Brabantse voetbalclubs. Met het sluiten van de transfermarkt kunnen er geen spelers meer worden bij- of weggekocht. De ogen waren in Brabant vooral gericht op de Herdgang en het Philips Stadion. Reden om de balans op te maken.

Tijdens een transferwindow kan er veel gebeuren. Daarom hielden veel PSV'ers hun hart vast na vorig seizoen. Want wie ging er nou niet vanuit dat Johan Bakayoko en Joey Veerman uit Eindhoven zouden vertrekken?

PSV werd afgelopen seizoen bijna ongeslagen kampioen van de Eredivisie. Veel fans hadden mentaal al afscheid genomen van bepaalde sterkhouders.

Maar die grote aderlating bleef uit. Sterker nog, het behouden van de belangrijkste spelers is misschien wel de grootste prestatie van technisch directeur Earnest ‘cooking’ Stewart. Zo werd afgelopen weken duidelijk dat ook keeper Walter Benitez en verdediger Oscar Boscagli wilde vertrekken, maar ook zij mochten ondanks concrete interesse niet weg bij PSV.

In en uit

Dat betekent niet dat PSV niet is veranderd deze transferwindow - in tegendeel zelfs. Vooral in de verdediging bleef het continu spannend in Eindhoven. Verdedigers Teze, Bella-Kotchap, Van Aanholt, Sambo en Ramalho hebben het eerste definitief verlaten. Keeper Waterman ging ook weg. Daarom was het aan de technisch directeur om in de achterste linie vervanging te regelen.

LEES OOK: Met Adamo Nagalo (21) heeft PSV er eindelijk een centrale verdediger bij

Met het aantrekken van Dest, Flamingo, Karsdorp en Nagalo is dat gelukt, ware het met een kanttekening. Hoewel linksbacks Dest en Mauro Junior nog niet fit zijn, heeft PSV zich op die positie niet extra versterkt. Sterker nog, vertrokken linkervleugelverdediger Van Aanholt werd niet benaderd voor een terugkeer - ook niet nadat duidelijk werd dat hij graag zijn contract wilde verlengen bij de club.

In Eindhoven wisselen teleurstelling en optimisme elkaar daarom af. PSV heeft volgens velen de beste middenvelders en aanvallers van de Eredivisie. Met het aantrekken van middenvelder Tillman en vleugelspeler Driouech zijn ook in die linies weer grote stappen gezet. Wel verdwijnt in januari Lozano van de flanken: hij vertrekt dan naar de MLS in Amerika.

Vuurdoop

Daarmee staat er een Eindhovens team dat in de Eredivisie garant hoge ogen gaat gooien, al moet de nieuwe verdedigende linie zichzelf nog bewijzen - zeker in de Champions League. De internationale vuurdoop is over precies twee weken in Turijn, als PSV het opneemt tegen Juventus.