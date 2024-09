Met Adamo Nagalo (21) heeft PSV er eindelijk een centrale verdediger bij

PSV heeft eindelijk een centrale verdediger weten te strikken. Adamo Nagalo komt over van het Deense FC Nordsjaelland. Hij tekende maandag een contract tot 2029.

"Toen PSV voorbij kwam heb ik geen moment getwijfeld”, zegt Ademo. “PSV is voor mij de juiste club op het juiste moment. Het is geweldig om het hier te zijn. Ik kon vannacht zelfs nauwelijks slapen omdat ik zoveel zin heb in dit avontuur."

Carrière

De speler komt uit voor het nationale elftal van Burkina Faso. In totaal speelde hij vijftien interlands voor het Afrikaanse land.

De in Ivoorkust geboren Burkinees is in 2020 door de Deense club gescout in de Right to Dream-academie in Ghana, waar ook oud-Ajacied Mohammed Kudus werd opgeleid.

Bij de Deense club werd hij vanaf zijn tweede seizoen een vaste kracht en speelde 93 wedstrijden. Daarin scoorde hij vier keer. De centrale verdediger had bij de Denen een contract tot 2027. Voor FC Nordsjaelland levert de transfer een recordsom op.

De 21-jarige speler (over drie weken wordt hij 22) werd zondagmiddag al gespot bij zijn medische keuring.