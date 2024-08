Karsdorp tekent voor een jaar bij PSV: 'Leuk om terug in Nederland te zijn'

Rick Karsdorp is de nieuwe rechtervleugelverdediger van landskampioen PSV. De 29-jarige speler komt transfervrij over van AS Roma en tekende in Eindhoven een contract van een jaar met een optie voor nog een jaar. Hij moet de positie van de vertrokken Jordan Teze opvangen.

De drievoudig Oranje-international heeft bijna driehonderd wedstrijden aan ervaring op het hoogste niveau to. Bij iets meer dan de helft van die wedstrijden speelde hij voor het Italiaanse AS Roma. Het andere deel speelde hij voor Feyenoord, de club waar hij werd opgeleid. LEES OOK: Tegen deze acht ploegen speelt PSV in de Champions League “Het is leuk om na zeven jaar weer terug in Nederland te zijn. Mijn familie en ik kijken er enorm naar uit”, vertelt hij op de site van PSV. “Met mijn drive, power en loopvermogen pas ik goed bij het spel dat PSV wil spelen. Ik wil de mensen hier weer de Rick uit zijn beste dagen laten zien, met goede passes en bruikbare voorzetten.” Technisch directeur Earnest Stewart is blij met de aanwinst. "In de mix van talent en routine die een selectie herbergt, brengt Rick Europese ervaring. Hij is bekend met de Eredivisie en past met zijn snelheid bij het spel van Peter Bosz. We zijn erg blij dat we hem nu in huis hebben." Nederlandse clubs kunnen nog tot en met maandag om spelers te kopen. Dat zal bij PSV ook zeker gebeuren. De club wil zich nog versterken met een centrale verdediger en een linksback. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Bosz kijkt uit naar Champions League en rekent nog op verdedigers Veel veranderingen voor PSV in Champions League, dit moet je weten