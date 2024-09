A58 dicht door ongeluk met meerdere voertuigen

Op de snelweg A58 bij Etten-Leur zijn dinsdagmorgen meerdere voertuigen betrokken geweest bij een ongeval. Dit meldt Rijkswaterstaat. De rijbaan is in de richting van Breda dicht voor de hulpdiensten. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

De vertraging was rond kwart voor negen opgelopen tot een uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond halftien weer vrij is. Eerst moet het wegdek worden schoongemaakt. Verkeer kan voorlopig het beste omrijden vanaf het knooppunt De Stok via de snelwegen A17 en A16.