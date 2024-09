Geert-Jan wint 'eindelijk' op het circuit waar zijn vader verongelukte

Het is een droom die uitkomt voor autocoureur Geert-Jan Keijzer uit Helmond. Twee weken geleden won hij op het circuit van Venray de autorace die hij al bijna 20 jaar probeert te winnen. Belangrijke reden: zijn vader, Piet Keijzer, verongelukte in 2005 op hetzelfde circuit.

“Dat is omdat de auto heel veel vermogen heeft”, legt Geert-Jan uit. “De spoiler voorkomt dat je gaat spinnen.” Minimaal 600 PK zit er onder de motorkap van zijn auto. En als hij de wagen start, buldert het op de parkeerplaats. “Het zijn auto’s die we zelf bouwen.”

Zoon Keijzer heeft nu met zijn team de Worldcup Stockcar F1 binnengehaald. “We hebben er altijd alles voor gedaan. Nooit was het geluk aan onze zijde, maar nu eindelijk wel”, zegt hij. De familie Keijzer racet in een auto waar niet veel mensen in racen. De Stockcar F1 is dan ook een apart ogende auto met een enorme spoiler op het dak.

Geert-Jan is met de auto opgegroeid. Als mannetje van 11 deed hij mee aan zijn eerste race. “Ik heb het altijd mooi gevonden”, zegt hij. “Ik weet gewoon niet anders. Je moet geluk hebben, alles moet kloppen en je moet er zeker niet met schrik instappen.”

Toen Geert-Jan pas 19 jaar oud was, sloeg het noodlot toe. Hij deed mee aan de World Cup Stockcar F1 2005, samen met zijn vader. Plots zag hij de rode vlag omhoog gaan. “Daar stond de auto van mijn vader. We zagen meteen dat het niet goed was. De hulpdiensten waren er onmiddellijk bij.” Hulp mocht niet meer baten. Piet Keijzer had een kapotte band, wilde naar het middenterrein rijden, maar werd aangereden door een medecoureur. Hij was op slag dood.

“De rouwauto kwam, iedereen vormde een erehaag en zo is mijn vader naar het ziekenhuis gebracht. Hij was erg geliefd”, gaat Geert-Jan verder. De familie Keijzer was er kapot van. Dat jaar werd er niet meer geracet. Toch besloot Geert-Jan het snel daarna weer te proberen. En dat voelde eigenlijk meteen goed.

De coureur wilde absoluut eens winnen op het circuit van Venray. Maar het valt niet mee om daar in de prijzen te vallen. Geert-Jan: “Er doen 36 deelnemers mee. Het is de wereldtop, uit Engeland en Nederland vooral.” Jarenlang greep de coureur uit Helmond naast de prijzen. “In 2019 brak ik mijn rug tijdens een race en moest ik revalideren. Ik ben ook een jaar of drie het spoor helemaal bijster geweest door problemen met de auto.”