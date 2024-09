Slachterij zorgt voor verkoeling varkens bij hitte: 'Complimentje waard'

Vrachtwagens vol met varkens rijden dagelijks naar de slachterij. Eenmaal daar moeten de trucks wachten voor ze naar binnen kunnen. Op een hete dag kan dat voor 'hittestress' zorgen bij de dieren. Maar, ziet dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals, er is vooruitgang geboekt.

Zo hebben slachterijen flink wat maatregelen ingevoerd waardoor het transport diervriendelijker verloopt. Dat blijkt uit een onderzoek dat Eyes on Animals deze zomer hield. Op hete dagen gingen inspecteurs langs bij de grote slachterijen in het land. Daar zagen ze bijvoorbeeld dat veel bedrijven nu een grote overkapping hebben.

"Die vrachtwagens wachten in een rij voordat ze bij een slachterij naar binnen kunnen", schetst inspecteur Margreet Steendijk de gang van zaken. "Dat was vroeger in de open lucht. Op een warme dag stonden varkens dan zowat te braden in de hitte."

Volgens dierenliefhebbers krijgen varkens op bloedhete dagen hittestress. Dat zou te zien zijn omdat ze meermaals met hun bek klappen. Ze snakken dan als het ware naar lucht. Soms komt er ook schuim uit.

Eyes on Animals deed op 12 augustus een controle bij Van Rooi Meat in Helmond. Het was toen 35 graden in de zon en 31 graden in de schaduw. Wat bleek? De middagshift was geannuleerd zodat er minder varkens hoefden te wachten. Al vond de organisatie de wachttijd nog erg lang. Sommige vrachtwagens stonden meer dan een uur stil in de schaduw.

"De maximale transporttijd voor varkens is acht uur. Dat is inclusief laden, wachten en lossen", reageert directeur Marc van Rooi. Hij stelt dat zijn gemiddelde rond de drie uur zit. "Ruim binnen de norm dus." Hij wijst erop dat ze vroeger in de nacht konden uitrijden, zodat de hete middag vermeden werd. "Maar de NVWA faciliteert dit niet meer. En zij moeten er wel bij zijn."

Om de dieren tegemoet te komen, heeft Van Rooi Meat sinds een paar jaar een systeem dat verneveld water blaast. "Want ook onder zo'n overkapping is en blijft het warm. We hopen dat ze daar in de toekomst nog grote mobiele ventilatoren aanschaffen", zegt Steendijk. Bij Vion in Boxtel, die de verneveling ook al jaren heeft, werden die ventilatoren wel gespot.

Steendijk hoopt dat ook andere slachters in het land zullen volgen. "Want we hebben er maar een paar gecontroleerd. We weten niet of het bij álle slachthuizen beter gaat."

Al met al vindt ze een complimentje op z'n plaats voor de slachthuizen. Ze hebben volgens haar goede maatregelen genomen. "We zien dat de slachterijen naar elkaars innovaties kijken en goed luisteren. Met de directie in Helmond hebben we dan ook een fijne werkrelatie opgebouwd." Van Rooi bevestigt al jaren pro-actief met Eyes on Animals in gesprek te zijn. Dat loopt volgens hem 'altijd prima'.

Steendijk: "We geven trouwens wel vaker complimentjes hoor. Dat werkt beter dan alleen maar kritiek geven."