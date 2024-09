Amazone Rixt van der Horst pakt zilver op Paralympische Spelen

Zo trots als een Fries, met een vleugje Brabants. Rixt van der Horst (32) uit Someren, een dressuuramazone, heeft dinsdag een zilveren medaille gewonnen met haar paard Royal Fonq. Mét een persoonlijk record.

Geboren tijdens een vakantie in Luxemburg, veel te vroeg, opgegroeid in het Friese Grou, woonachtig in Brabant en met trainingen in Limburg. Je zou kunnen zeggen dat Rixt het nodige van de Benelux heeft gezien. Ze is amazone in paradressuur, 'Grade III'. Een gradatie voor ruiters met ernstige beperkingen in hun benen en matige beperkingen in romp of armen.

Een flink medisch dossier

Door de vroeggeboorte en een zuurstofgebrek heeft Rixt namelijk een lang medisch dossier. Spierspasmes, matige armfunctie, moeite met lopen en een evenwichtsstoornis. Ze heeft moeite met bewegen, last van vermoeidheid, astma, een zeldzame nierafwijking, het Parry-Romber syndroom (een aandoening waarbij één gezichtshelft vetweefsel verliest) en scoliose. Maar haar hart klopt voor de paardensport. En daar kan geen enkele medische beperking haar van weg houden.

De rit

In 2021 werd ze Nederlands kampioen overall, tijdens het NK Dressuur in Ermelo. En bij de Spelen in Tokyo pakte ze individueel brons en teamzilver. Dinsdag pakte ze in de paleistuinen van Versailles een persoonlijk record, van 76,433 procent. Nét iets onder de Amerikaanse Rebecca Hart, die 77,900 procent pakte.

