Heet hangijzer: ruim zes miljoen voor zwembad of het gaat dicht

Gras tussen de tegels, groene aanslag op het water en een vieze glijbaan. Zwembad het Staalbergven in Oisterwijk is al een hele tijd buiten gebruik en dat is te zien. Twee jaar geleden moesten de chloorbaden dicht omdat ze lekten. En dit jaar mocht ook het natuurven niet open, omdat het water te hoog stond. Deze week wordt duidelijk of de gemeenteraad van Oisterwijk ruim 6 miljoen over heeft voor een renovatie van het zwembad, zodat er voortaan weer door iedereen gezwommen kan worden in Oisterwijk.

Het is misschien wel het heetste hangijzer van Oisterwijk. Moet het Staalbergven weer open of gaat het voorgoed dicht, zoals het lot was van zoveel openluchtbaden in de regio? Want 6,1 miljoen voor een volledige renovatie van het zwembad, betekent dat er andere dingen in Oisterwijk blijven liggen. Of dat de belasting flink omhooggaat. Al drie jaar wordt er actiegevoerd voor het behoud van het meer dan 100 jaar oude zwembad en niet helemaal zonder succes. De petitie die werd opgesteld is inmiddels al 4700 keer ondertekend.

"De IJzeren man in Vught was ons voorbeeld.”

Als het aan actiegroep Hard voor 't Staal ligt, komt de exploitatie van het Staalbergven in commerciële handen: “In eerste instantie wilden we het huidige zwembad wat meer leven in blazen. De horeca naar een wat hoger niveau te tillen. De IJzeren man in Vught was ons voorbeeld”, zegt Stefan Rossieau van Hard voor ‘t Staal. Maar dat willen de eigenaar van de grond, Natuurmonumenten, en de huurder, de gemeente Oisterwijk, niet. De Oisterwijkse bossen en vennen zijn een Natura 2000-gebied: de mogelijkheden zijn beperkt.

Het zwembad in Oisterwijk in betere tijden. (Foto: Rianne Swinkels)

Redden wat er te redden valt, dat werd de nieuwe strategie. “Dus toen werd het meer lijfsbehoud, om het Staalbergven überhaupt open te houden”, zegt Rossieau, terwijl hij via het gesloten hek naar het verwaarloosde complex kijkt. “Wij vinden dat die keuze gemaakt moeten gaan worden omdat het zwembad zo’n belangrijke functie heeft voor Oisterwijk en omgeving. Het is het waard.”

”In het verleden waren er andere prioriteiten.”

De gemeente Oisterwijk geeft toe dat er niet goed is omgegaan met het zwembad midden in het natuurgebied. Jarenlang is er maar mondjesmaat onderhoud gepleegd waardoor het bad uiteindelijk chloor ging lekken en dicht moest. Wethouder Dankers: ”In het verleden waren er andere prioriteiten. Maar op een gegeven kom je op een punt waarop je weet: nu moet het ècht gebeuren. Ik zit nu in het college en wil er ook echt voor gaan.” De wethouder ziet het als zijn missie om het zwembad open te houden maar weet dat het politiek gevoelig ligt. “Ik hoop dat we een meerderheid krijgen. De voltallige raad heeft gezegd dat ze het zwembad willen behouden, maar niet ten koste van alles. En daar gaat het tijdens de raadsvergadering om. Wat heeft men ervoor over?”

“Eerst zien, dan geloven.”