Hondenfokker nog eens drie maanden de cel in: rechtbank vindt hem hardleers

Kevin Trepels, een van Nederlands meest beruchte broodfokkers, gaat voor nog eens drie maanden de cel in. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De 38-jarige man, die vooral in Deurne actief is geweest, zit al een gevangenisstraf van negen maanden uit vanwege ernstige dierenmishandeling.

Trepels moest twee weken geleden voor de rechtbank verschijnen. Hij zou door zijn gegaan met het houden van en handelen in puppy’s en iets oudere honden. Dit was tegen een voorwaarde die de rechtbank in Zwolle hem had opgelegd.

Stiekeme praktijken in Heerlen

Politie, justitie en dierenwelzijnsorganisatie House of Animals waren achter zijn illegale praktijken gekomen. Dat gebeurde in het Zuid-Limburgse Heerlen. De man dacht die onopgemerkt voort te kunnen zetten. Hij verklaarde tijdens de zitting aanvankelijk niet zonder honden te kunnen. “U bent eraan verslaafd”, stelde de rechter vast. Dat beaamde de broodfokker.

Maar daarmee ging hij dus wel in de fout, en niet voor het eerst. Een medewerker van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) die bij de rechtszaak aanwezig was, zei dat T. al sinds 2014 in het vizier is van deze organisatie.

De hondenfokker was actief op verschillende plekken in ons land en in België, vaak zonder de vereiste vergunningen. Ook lieten de leefomstandigheden van zijn dieren te wensen over.

Illegaal fokken en verhandelen van chow chows

Uit telefoongesprekken bleek dat hij vorig jaar maandenlang bewust zijn eigen gang was blijven gaan met het fokken en verhandelen van onder meer chow chows. “Ze kunnen de tering krijgen. Honden zijn geen wegwerpproducten voor mij, ik heb er zo’n hechte band mee. Ik wilde niet stoppen”, zo liet T. zich ontvallen.

De officier van justitie eiste vijf maanden cel. De rechtbank noemt hem ook hardleers, maar is van oordeel dat drie maanden gevangenisstraf ‘passend en geboden’ is. Door het openbaar maken van deze uitspraak en de naam van de veroordeelde, hoopt de rechter mensen te waarschuwen voor zijn praktijken.

De honden van T. werden niet alleen illegaal gehouden, hun leefomstandigheden waren ook slecht: