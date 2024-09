Regenachtig en grijs, maar de zomer keert snel terug

Grijs weer, veel wolkenvelden en van tijd tot tijd regen. De septemberzon heeft deze woensdag plaatsgemaakt voor wisselvallig en koeler weer. Maar dat is van korte duur, want donderdag keert de zomer in volle glorie terug.

De temperatuur komt woensdag niet boven de 22 graden uit en hoewel dat aan de hoge kant is voor september, is het aanzienlijk minder dan de afgelopen dagen.

We zitten op het grensgebied tussen de warme lucht boven het oosten van Duitsland en koelere lucht in onze omgeving. De bewolking blijft woensdag overheersen en plaatselijk valt er een bui of motregen. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 14 graden, aldus Weerplaza.

Meer zon en warmer

Donderdag is het gedaan met de dip. In het oosten begint de dag nog met mist, maar daarna gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het kwik klimt op naar 25 tot 28 graden.

Ook vrijdag schijnt de zon uitbundig. Met 25 tot 28 graden is het opnieuw zomers warm, en ook in het weekend kunnen de benen bloot en kan de barbecue aan. Alleen zondagavond is er kans op regen- en onweersbuien.