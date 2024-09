112-nieuws: auto knalt op boom • man met GHB op gearresteerd

17.04

De politie kreeg vanmiddag een melding dat iemand in een winkelcentrum in Woensel capriolen uithaalde die volgens agenten niet zouden misstaan in een circus. Het bleek een 46-jarige man uit Eindhoven te zijn, die flink onder invloed van GHB was. Hij had ook een forse hoeveelheid op zak. Zoveel zelfs, dat het volgens de politie 'genoeg is om een hele wijk onder zeil te krijgen'. Hij is aangehouden en krijgt hulp aangeboden.