Kraan defensie staat stil op vluchtstrook, bestelwagen rijdt achterop

Op de A50 bij Ravenstein is een bestelwagen achterop een kraan gebotst. Eén rijstrook is dicht, meldt Rijkswaterstaat.

De klap is groot, van de bestelwagen is niet veel meer over. Brandweer, politie en ambulance zijn ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de politie is een persoon ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. "Vooralsnog lijkt het erop dat deze persoon veel geluk heeft gehad."

De kraan is van defensie. Volgens een woordvoerder van de koninklijke marechaussee stond de kraanwagen stil op de vluchtstrook en is de bestelbus er vervolgens achterop gereden.

Het verkeer richting Arnhem wordt vanaf knooppunt Hintham omgeleid via de A2 en A15. Ook richting Oss is vertraging door kijkers, aldus Rijkswaterstaat.